Kavgayı izlerken canından oluyordu

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etmeye başlayan iki grup, birbirlerine acımasızca vurmaya başladı.
Çevredeki esnaf ve vatandaşlarda olan biteni anlamaya çalıştı. O sırada taraflardan biri kavga ettiği kişilere doğru yerde bulduğu fayansı fırlattı. Fayans ise esnafı kıl payı geçerek dükkanda paramparça oldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Fayansın teğet geçme anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesinde saat 13.00 sıralarında 34 RJ 7511 plakalı ciple seyir halinde olan Suphi Hiçbilmez, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Hiçbilmez, cipiyle kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu bir kadına çarptı, ardından da takla atarak ters döndü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Sürücü ise emniyete götürüldü. Kazayı gören Mustafa Akça, Otomobil kaldırıma çıkıp dubaları kırdıktan sonra yayaya vurdu ve takla attı. Kadında kırıklar vardı. Şoförde bir sorun yok. Şoför yaşlıydı diye konuştu.
Kadırımda yürüyen yayanın yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobille kaldırımdaki yayaya çarparak ters döndüğü anlar yer alıyor. Çevredekiler yaralının yardımına koşuyor.
Kadıköy'deki feci kaza kamerada: Kaldırımda yürüyen kadına çarpıp takla attı
Kadıköy'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımda yürüyen Arzu Süleymanavo adlı kadına çarptı, ardından da takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken sürcü Suphi Hiçbilmez kazayı yara almadan atlattı.
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Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Kurtköyde meydana geldi. İddialara göre; iki kişi, hırsızlık yapmak için bir markete geldi.
Alışveriş yapma bahanesiyle markete giren hırsızlardan biri, tırnakçılık yöntemiyle para çaldı.
Kameraları inceleyerek durumu fark eden market sahibi Fevzi Buğanlı, hırsızlarla tartışmaya başladı.
2 kişinin eksik para üstü iddiasıyla ısrarla para istemesi üzerine Buğanlı önce fırçayla vurdu sonra tekme attı. 2 kişinin yediği dayak güvenlik kamerasına yansıdı.
Kavgayı gören çevre esnafı, kavgayı ayırarak, iki şüpheliyi polise teslim etti.
Market sahibi Fevzi Buğanlı, Normalde kasaya kardeşim bakıyordu. Onun işi vardı bir yere gitti. Onun yerine ben baktım. Birisi geldi. 200 lira uzattı. Fiyatları bilmediğim için ürünün ne kadar olduğunu sordum. Para üstünü verdim. Marketten çıktığı sırada paranın eksik olduğunu söyledi. Şüphelendim. Kamera görüntülerini inceledim. Kamera görüntülerinde verdiğim paranın yarısını cebinin içerisine koyuyor. Bana eksik verdiğini söylüyor. Israrla eksik verdiğimi söyleyince bende kendimi tutamadım, zoruma gitti. Ondan sonra birbirimize girdik zaten. İki kişilerdi. Dışarıyı kolaçan eden hırsızda dahil oldu kavgaya. Esnaf arkadaşlar ayırmaya geldi. Fırça almak zorunda kaldım bende iki kişi oldukları için. Polise haber verdik. Gerekeni onlar yapacak dedi.
Pendikte esnaftan tırnakçılara fırçalı uçan tekmeli dayak
Pendikte esnaftan tırnakçılara fırçalı uçan tekmeli dayak
Esnaftan tırnakçılara uçan tekmeli dayak
İstanbul Pendik'te müşteri gibi girdiği markette tırnakçılık yaptığı öne sürülen iki kişi esnaf tarafından dövüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.