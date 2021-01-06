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MUĞLA

Kayalıklardan düşen iş adamı 8 saatte kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan iş adamı kayalıklardan 5 metre aşağı düştü. Olayın ardından beraber yürüyüşe çıktığı arkadaşları durumu 112 haber verdi. Araçla gidilmeyen bölgeye arama kurtarma ekipleri de ekipleri sevk edildi. İş adamı 8 saatlik operasyon sonrası kurtarıldı.

Haber Merkezi İHA
7 kişilik gurupla yürüyüşe çıkan iş adamı 8 saatlik kurtarma operasyonu sonucu kurtarıldı.
7 kişilik gurupla yürüyüşe çıkan iş adamı 8 saatlik kurtarma operasyonu sonucu kurtarıldı.

Öğlen saatlerinde 7 kişilik bir gurupla doğa yürüyüşüne çıkan Bodrum’un tanınmış isimlerinden olan iş adamı Ahmet Azmi Zırh, Konacık Mahallesinde bulunan Pedasa Antik Kentten yürüyüşe başladı.

Yaklaşık 7 kilometre yürüyen gurup Torba Mahallesi yakınlarında bulunan kayalık ve sarp araziye ulaştı. Bir müddet daha yürüdükten sonra Zırh, ve arkadaşları kayalıklara tırmanmaya başladı.

5 METREDEN AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Tırmandıkları esnada Zırh’ın tuttuğu kaya parçası kopunca yaklaşık 5 metrelik kayalıklardan aşağıya düştü. 65 yaşında olan Zırh, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

7 kişilik gurupla yürüyüşe çıkan iş adamı 8 saatlik kurtarma operasyonu sonucu kurtarıldı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından beraber yürüyüşe çıktığı arkadaşları durumu 112 haber verdi. Araçla gidilmeyen bölgeye UMKE, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Muğla 911 Arama ve Kurtarma ile AKUT ekipleri sevk edildi.

2 saatlik yürüyüş sonunda 30 kişiden oluşan kurtarma ekibi Zırh’a ulaştı.

7 kişilik gurupla yürüyüşe çıkan iş adamı 8 saatlik kurtarma operasyonu sonucu kurtarıldı.

8 SAATLİK KURTARMA OPERASYONU

Ekipler, Zırh’ı kurtarmak için halat tekniği ile düştüğü kayalıklara indi. Sedyeye alınan Zırh’ın düştüğü kayalıklardan alındı. 8 saat süren kurtarma operasyonunun ardından Zırh, araç girecek yola kadar 2 saat boyunca sedye ile taşındı.

7 kişilik gurupla yürüyüşe çıkan iş adamı 8 saatlik kurtarma operasyonu sonucu kurtarıldı.

Bölgede bekleyen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan iş adamının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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