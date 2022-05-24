”Kayapınar 1. Liseler arası tiyatro şenliği” coşkuyla sona erdi

7 Dalda ödül verildi

Cigerxwîn Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi’nde 1. Liseler Arası Tiyatro Şenliği’nin düzenlendiği ödül törenine Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Arif Karaman, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, Okul Müdürleri, Öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Jüri üyelerince yapılan değerlendirmeler sonucu, En iyi erkek, en iyi kadın, en iyi yardımcısı erkek, en iyi yardımcı kadın, en iyi oyun, en iyi yönetmen ve jüri özel ödülü olmak üzere 7 dalda ödül verildi.

Törende Kaymakam ve Başkan V. Arif Karaman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ak tarafından dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtıldı.

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“Şenliği geleneksel bir etkinlik haline getirmeyi hedefliyoruz”

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Arif Karaman, Bu yıl ilkini düzenledikleri Tiyatro Şenliğini geleneksel bir etkinlik haline dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek, “Tiyatro Şenliğine hazırlanan okullarımıza kostüm ve sahne desteği Belediyemiz tarafından sağlandı. Ödül gecesi ile gençlerimizin kültür ve sanat etkinliklerine katılımının teşvik edilmesini sağlıyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.