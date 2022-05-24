Gündem Kayapınar 1 Liseler arası tiyatro şenliği coşkuyla sona erdi
YEREL GÜNDEM

”Kayapınar 1. Liseler arası tiyatro şenliği” coşkuyla sona erdi

Kayapınar Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen “1. Liseler Arası Tiyatro Şenliği” sona erdi. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Kayapınar ilçesindeki 13 okulun katıldığı Tiyatro Şenliğinde bu okullarda öğrenim gören 350 öğrenci ilk kez sahne deneyimi yaşadı. 10 gün süren ve 5 bin kişinin izlediği Tiyatro Şenliği’nde 13 farklı oyun sergilendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
”Kayapınar 1. Liseler arası tiyatro şenliği” coşkuyla sona erdi
”Kayapınar 1. Liseler arası tiyatro şenliği” coşkuyla sona erdi

7 Dalda ödül verildi

Cigerxwîn Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi’nde 1. Liseler Arası Tiyatro Şenliği’nin düzenlendiği ödül törenine Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Arif Karaman, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, Okul Müdürleri, Öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Jüri üyelerince yapılan değerlendirmeler sonucu, En iyi erkek, en iyi kadın, en iyi yardımcısı erkek, en iyi yardımcı kadın, en iyi oyun, en iyi yönetmen ve jüri özel ödülü olmak üzere 7 dalda ödül verildi.

Törende Kaymakam ve Başkan V. Arif Karaman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ak tarafından dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtıldı.

“Şenliği geleneksel bir etkinlik haline getirmeyi hedefliyoruz”

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Arif Karaman, Bu yıl ilkini düzenledikleri Tiyatro Şenliğini geleneksel bir etkinlik haline dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek, “Tiyatro Şenliğine hazırlanan okullarımıza kostüm ve sahne desteği Belediyemiz tarafından sağlandı. Ödül gecesi ile gençlerimizin kültür ve sanat etkinliklerine katılımının teşvik edilmesini sağlıyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ev kiralarına Hollanda Modeli

Ev kiralarına Hollanda Modeli

​Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: İşte ayrıntılar.
Tüm dünyanın kabusu olmuştu

Tüm dünyanın kabusu olmuştu

Yeni salgının bulaş nedeni ortaya çıktı.
Pençe-Kilit Operasyonundan acı haber

​MSB: Çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

​Üç bakanlık harekete geçti: İlk toplantı bu akşam

​'Kiralardaki denetimsiz yükselişe sessiz kalamayız.'

Herkes ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyor.

​KPSS Lisans başvuruları başladı.

​Yüzyıllar sonra saat kulesinin içinden çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.