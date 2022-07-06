Gündem Kayapınar Belediyesi, 500 bin mevsimlik çiçeği vatandaşlarla buluşturdu
YEREL GÜNDEM

Kayapınar Belediyesi, 500 bin mevsimlik çiçeği vatandaşlarla buluşturdu.

Doğa ve Çevre Dostu Kayapınar Belediyesi, Sera ve Fidanlık alanında yetiştirdiği 20 bin Çam fidanı ve 500 bin adet mevsimlik çiçeği vatandaşlara dağıttı. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Arif Karaman, dağıtılan fidan ve mevsimlik çiçeklerle Kayapınar’daki bahçeler, balkonlar ve evlerin renkleneceğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti

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Haber Merkezi Diğer
Kayapınar Belediyesi, 500 bin mevsimlik çiçeği vatandaşlarla buluşturdu.
​Kayapınar Belediyesi, 500 bin mevsimlik çiçeği vatandaşlarla buluşturdu

Kayapınar Belediyesi, Sera ve Fidanlık alanında kendi öz kaynakları ile yetiştirdiği 20 bin adet çam fidanı ve 500 bin adet mevsimlik çiçeğinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Belediyeye ait Sera ve Fidanlık alanında düzenlenen dağıtım törenine; Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Arif Karaman, Kayapınar Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Çelik ve Cihad Kayhan, Birim Müdürleri, AK Parti Kayapınar İlçe Başkanı Uğur Delidere, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Erdaş, Kayapınar ilçesindeki merkez ve kırsal mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Karaman, törende yaptığı konuşmada, Belediye olarak parklara ve bahçelere dağıttıkları mevsimlik çiçeklerin bir kısmını vatandaşlara dağıttıklarını ifade ederek, “Ben, emeği geçen başta Park ve Bahçeler Müdürümüz olmak üzere Sera’da çalışan özel ekibimizin başında bulunan arkadaşlarımızın hepsine hassaten huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 2-2,5 aylık bir zaman içerisinde çok hızlı bir çalışma gerçekleştirdiler. Biz de kendilerine olan desteğimizi artırarak, inşallah yılın sonuna doğru bunun üstünde rakamlarla çiçekleri ve ağaç fidelerini sizlerle buluşturmuş olacağız. Bir kez daha emeklerinize sağlık, sizlerde bunlarla ilçemizi renklendirin, bahçelerimizi, balkonlarınızı, evlerinizi ve hanelerinizi renklendirin inşallah. Evet ben bir kez daha emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Başkan V. Karaman’ın konuşmasının ardından 20 bin çam fidanı ve 500 bin adet mevsimlik çiçeğin dağıtımı gerçekleştirildi.

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