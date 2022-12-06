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DİYARBAKIR

Kayapınar Belediyesi 'Kahve Festivali' düzenledi

Diyarbakır Merkez Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından organize edilen “Kahve Festivali” düzenlendi. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Arif Karaman’ın da katıldığı festivalde, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren yerel, ulusal ve uluslararası markaların işletmeleri katkı sundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayapınar Belediyesi Kahve Festivali düzenledi
​Kayapınar Belediyesi

Bugüne kadar sosyal etkinliklerle adından sıkça söz ettiren Diyarbakır merkez Kayapınar İlçe Belediyesi, ilk kez düzenlediği “Kahve festivali” organizasyonuyla, 7’den 70’e herkesi buluşturdu.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar İlçe Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen sosyal etkinlikler kervanına, “Kahve Festivali” de eklendi.

İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren yerel, ulusal ve uluslararası markalar vatandaşlara ücretsiz kahve ve kurabiye ikram etti.

Saat 12’de Kayapınar Park 75’de başlayan Festival oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Festivale katılan vatandaşlara ücretsiz kahve ikramının yansıra çocuklar için de palyaço ve çizgi film kahramanlarının yer aldığı gösterilerde sunuldu. Müzik dinletisinin yansıra sürpriz etkinliklerin de yer aldığı Festivale katılan Kayapınarlılar oldukça keyifli ve eğlenceli bir gün yaşadı.



Festivale bizzat katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Arif Karaman, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sosyal belediyecilik anlayışına devam edeceklerini söyledi.

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