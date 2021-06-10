​Kayapınar Belediyesi’nden çocuk oyun sokağı

Başkan Koç, sokağın en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Kayapınar Belediyesi, Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine yönelik oyun alanlarını artırmak amacıyla Peyas Mahallesi’ndeki atıl bir alanda Çocuk Oyun Sokağı yapmaya başladı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, daha sonra, bir ay önce yapımına başlanan ilçenin en büyük Çocuk Oyun Sokağı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Basketbol, minyatür kale, masa tenisi, satranç alanı, mini golf, geleneksel çizgi oyunları, iki adet Survivor parkurunun yer aldığı sokaktaki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Koç, sokağın en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Başkan Koç, Çocuklar için ilçeye bir oyun sokağı yapımına başladıklarını altını çizerek, “Bu oyun sokağında çocuklarımız güzel zaman geçirecekler. Çocuklar hem fiziken hem de ruhen kendilerini geliştirme imkânı bulacaklar. İnşallah mutlu bir toplum oluşturmak için Kayapınar Belediyesi olarak bizler elimizden gelen her şeyi yapacağız. Emeğimiz sizin içindir. Parkımızı çok kısa bir süre içerisinde tamamlayarak, çocuklarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

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Başkan Koç, Oyun sokağında incelemelerde bulunurken, yanına gelen vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Vatandaşlar, Oyun sokağından dolayı Koç’a teşekkür ederek, oyun sokağı sayısının artırılmasını talep etti.