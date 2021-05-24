Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Kayapınar Belediyesi tarafından malzeme desteği

Meclis üyelerinin de katıldığı ziyarette Başkan Koç, belediye olarak kırsal mahallelere yönelik hizmet atağının devam edeceğini belirtirken, Taban Mahallesi sakinleri de hizmetlerinden dolayı Başkan Koç’a teşekkür etti.

Göreve geldiği günden itibaren kırsal mahallelere yönelik hizmetleri aralıksız olarak sürdüren, ayda bir yaptığı muhtarlar toplantısı ile sorunları ilk ağızdan dinleyerek, çözüm üreten Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Belediye tarafından malzeme desteği verilerek Kayapınar’a bağlı Taban Köyü ve Deniz Mezrasına yaptırılan İmam Evi, Kur’an Kursu, Cami Abdesthanesi ile Taziye evinde incelemelerde bulundu.

Belediye Meclis üyelerinin de katıldığı ziyaret ve incelemelerde, Taban Köyü Muhtarı Mustafa Yıldız ve köyün ileri gelenleri tarafından büyük bir coşku ile karşılanan Başkan Koç, hizmetlerin devam edeceğinin müjdesini verdi. Koç, özellikle kısal mahallelerde yürütülen çalışmalara özveri gösterildiğini belirterek, yol, temizlik, sosyal ihtiyaçlar temelinde belirtilen taleplerin dikkate alınacağını belirtti.

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Vatandaşlar, Belediye hizmetlerinden dolayı Başkan Koç’a teşekkür etti. Köydeki taziye evinde köylü vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Koç, talep ve sorunları dinledi.

Başkan Koç, daha sonra Taban Köyü’nde tamamlanan Kur’an Kursu ve Cami Abdesthanesini gezdi. Koç, Taban Köyü’ndeki incelemelerinin ardından Deniz Mezrası’na geçti. Buradaki Taziye evi ve İmam Evini de inceleyen Başkan Koç, ziyaret sırasında kendisini karşılayan çocuklara ikramlarda bulunmayı ihmal etmedi.