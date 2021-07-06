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YEREL GÜNDEM

Kayapınar  Film Günleri Gala Gecesi ile start alıyor

Kayapınar Belediyesi tarafından ‘Diyarbakır Temmuz’da bir Başka Güzel’ sloganı ile “1. Kayapınar Film Günleri” başlıyor. 5-11 Temmuz tarihleri arasında Kayapınar’da düzenlenecek olan Film Festivali bu akşam saat: 20.00’de Park 75’te yapılacak Gala Gecesi ile birlikte start alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayapınar Film Günleri Gala Gecesi ile start alıyor
Kayapınar Belediyesi

Diyarbakır’ın üst düzey bürokratlarının katılacağı Gala Gecesinde, 2017 yılında En İyi Yabancı film kategorisinde Türkiye Oscar adayı olarak gösterilen Ayla filminin gösterimi yapılacak.

Sunuculuğunu Yusuf Süslü ve Mutlu Ulusoy’un yapacağı Gala Gecesinde, Diyarbakırlı oyuncu Erkan Petekkaya’nın yanı sıra ünlü oyuncular Aslı Altaylar, Gülsen Tuncer, Nail Kırmızıgül, Mehmet Esen ve Nurhak Mine Söz katılacak.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç’un açılış konuşmasıyla başlayacak 1 Kayapınar Film Festivalinin Gala Gecesinde, bir genç sinemacı, 3 sinema emek, 2 yaşam boyu onur ödülü dağıtılacak.

5-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festivalde ödüllü yapımlarının da yer alacağı 10 film ile çok sayıda ünlü oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senarist Diyarbakır’a gelecek.

Bu arada, Festival boyunca oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senaristlerin katılacağı söyleşiler yapılacak.

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