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MUĞLA

Muğla'da kaybolan 100 yaşındaki kadın bulundu

Kaybolan 100 yaşındaki kadını jandarma ekipleri buldu

Marmaris'te kaybolan 100 yaşındaki kadına jandarma ekipleri 7 saatlik çalışmanın ardından yaralı olarak buldu. Jandarma ekipleri 100 yaşındaki kadını kucağında taşıyarak sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Haber Merkezi AA
Jandarma ekipleri 100 yaşındaki kadını kucağında taşıdı
Jandarma ekipleri 100 yaşındaki kadını kucağında taşıdı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaybolan 100 yaşındaki kadına, 7 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı.

Dün sabah saatlerinde Çamlı Mahallesi'ndeki evinden ormanlık alana yaprak toplamak için çıkan Emine Eraslan'dan haber alamayan yakınları, jandarmaya bildirdi.

GECE BOYUNCA ARADILAR

Bunun üzerine ilçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT ekipleri, ve vatandaşlar gece boyunca arama yaptı.

Yaklaşık 7 saat süren arama çalışmalarının sonucunda Eraslan, Çamlı Mahallesi Kızlar Dağı bölgesinde yaralı olarak jandarma ekiplerince bulundu.

Ekipler araçlara kadar yaralı kadını kucağında taşıdı. Yaşlı kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eraslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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