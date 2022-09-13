Gündem Kaybolan balıkçının cesedi 58 metre derinlikte tespit edildi
ZONGULDAK

Kaybolan balıkçının cesedi 58 metre derinlikte tespit edildi

Elazığ'da baraj gölünde batan teknedeki balıkçı Yaşar Zariç'in (56) cesedi, 58 metre derinlikte ROW cihazı ile tespit edildi. Ekipler, cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. Keban Baraj Gölü'nün merkeze bağlı Fatmalı köyü kesiminde bir balıkçı teknesi, 9 Eylül'de battı. Arif Özel alabalık kafesine tutunarak sudan çıktı, balıkçı Yaşar Zariç ise gözden kayboldu. İhbarla bölgeye AFAD, polis, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Boğulmaktan kurtulan Arif Özel'in gösterdiği alanda Zariç için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Batan tekne, 56 metre derinlikte bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Kaybolan balıkçının cesedi 58 metre derinlikte tespit edildi
Zonguldak

Elazığ'da baraj gölünde batan teknedeki balıkçı Yaşar Zariç'in (56) cesedi, 58 metre derinlikte ROW cihazı ile tespit edildi. Ekipler, cesedi çıkarmak için çalışma başlattı.
Keban Baraj Gölü'nün merkeze bağlı Fatmalı köyü kesiminde bir balıkçı teknesi, 9 Eylül'de battı. Arif Özel alabalık kafesine tutunarak sudan çıktı, balıkçı Yaşar Zariç ise gözden kayboldu. İhbarla bölgeye AFAD, polis, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Boğulmaktan kurtulan Arif Özel'in gösterdiği alanda Zariç için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Batan tekne, 56 metre derinlikte bulundu. Zariç'in teknenin içerisinde olmadığı tespit edilince, geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Derinliği 70 metreye ulaşan gölde 25 kişiden oluşan dalgıç ekibi, 40 metre derinlikten sonra ROW cihazı ile arama yaptı. Zariç'in cesedi, bugün 58 metre derinlikte tespit edildi. Ekipler, cesedi çıkarmak için çalışma başlattı.

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