Elazığ’da kaybolan genç İstanbul’da bulundu: 3 gün boyunca otogarda yatmış

Baskil ilçesi Koçyolu köyünde yaşayan Orhan K. (29), geçen hafta cuma günü sabah saatlerinde evinden çıktı.

Akşama kadar eve dönmeyen Orhan K.'yi merak eden ailesi ulaşmaya çalıştı. Orhan K.'ye ulaşamayan ailesi kendi imkanları ile aramalar yaptı ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine durum jandarma ve polise bildirildi. Gencin bulunması için ekipler çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin detaylı çalışması sonucu Orhan K.'nin otobüs ile İstanbul’a gittiği tespit edildi. Ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Orhan K'nin 3 gün boyunca otogarda yattığı ve hiçbir yere gitmediği öğrenildi. Otogardan alınan Orhan K., ailesine teslim edildi.

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