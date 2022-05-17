Gündem Kaybolan güvercinlerini arıyormuş Apartman sakinleri hırsızlık şüphelisini hastanelik etti
ADANA

Kaybolan güvercinlerini arıyormuş: Apartman sakinleri hırsızlık şüphelisini hastanelik etti

Adana'da apartman sakinlerince binanın terasında gezerken yakalanan Y.A., hırsız olabileceği şüphesiyle darbedildi. Hastaneye kaldırılan Y.A.'nın aynı mahallede oturduğunu ve 'gece kaybolan güvercinlerini bulmak için binanın damına çıktığını' söylediği öne sürüldü.

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Haber Merkezi DHA
Kaybolan güvercinlerini arıyormuş: Apartman sakinleri hırsızlık şüphelisini hastanelik etti
Adana'da darbedilen hırsızlık şüphelisi hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Sayhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi.

Apartmanın terasından seslerin geldiğini fark eden bina sakinleri, yukarı çıktıklarında bir kişinin gezindiğini fark etti. Hırsızlık şüphesi ile yaklaşan apartman sakinleri ile şüpheli arasında arbede çıktı.

Arbede sırasında isminin Y.A. olduğu öğrenilen kişi, apartman sakinlerince darbedildi.

Bu sırada bazı apartman sakinleri ise, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 'hırsız yakaladıklarını' bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, vatandaşların apartmanın terasında yakaladığı Y.A.'nın darbedilmiş halde olduğunu görünce, yaralı için ambulans istedi.

Gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Y.A., daha sonra hastaneye kaldırıldı. Aynı mahallede oturduğu öğrenilen Y.A.'nın, gece kaçan güvercinlerini bulmak için apartmanın damına çıktığını söylediği iddia edildi.

Polisin yaptığı incelemede, arbede sırasında bir dairede zarar oluştuğu belirlenirken, hırsızlık olayının ise meydana gelmediği tespit edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Gece bir anda etkisini gösterdi: Ayçiçek ve buğday tarlalarını dolu vurdu
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Sipahi, Sultanşah, Elmalı ve Bıldır Köylerinde yağan dolu ekili tarım arazilerine zarar verdi.
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Uzunköprü ilçesinde gece saatlerinde bir anda etkisini gösteren dolu yağışının özellikle ayçiçeği ve buğday tarlalarına zarar verdiği öğrenildi.
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Dolu yağışıyla ilgili açıklama yapan Bıldır Köyü Muhtarı İsmail Özer, diğer köylere göre kendi tarlalarında daha az dolu yağışı olduğunu belirterek, “Köyümüzde yağan dolu yağışı neticesinde aşırı bir zayiatın olmadığını gördüm. Buğday tarlalarının içinde yaklaşık 4 parmak derinliğinde buz olmasına rağmen buğday başakları ayakta. Ayçiçek yapraklarında ufak tefek delikler olmasına rağmen halen ayakta olduklarına tespit ettik. Fakat gece karanlığında net bir şey söylemek zor, sabah gündüz gözüyle zararı daha iyi göreceğiz. Yarın ola hayrola inşallah çok büyük zarar yoktur. Allah beterinden korusun” dedi.
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Edirne’de ayçiçek ve buğday tablalarını dolu vurdu
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Edirne’de ayçiçek ve buğday tablalarını dolu vurdu
Title
Edirne’de ayçiçek ve buğday tablalarını dolu vurdu
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Edirne’de ayçiçek ve buğday tablalarını dolu vurdu
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Edirne’de ayçiçek ve buğday tablalarını dolu vurdu
Gece bir anda etkisini gösterdi: Ayçiçek ve buğday tarlalarını dolu vurdu
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı 4 köydeki ekili tarım arazileri, dolu yağışı nedeniyle zarar gördü. Gece saatlerinde bir anda etkisini gösteren dolu yağışının özellikle ayçiçeği ve buğday tarlalarına zarar verdiği öğrenildi.


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