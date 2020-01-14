Gündem Kayıp balıkçılarla ilgili şok iddia Ruslar bizi gördü, durmadan devam etti
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Kayıp balıkçılarla ilgili şok iddia: Ruslar bizi gördü, durmadan devam etti!

Kayıp balıkçılarla ilgili şok iddia: Ruslar bizi gördü, durmadan devam etti

Kilyos açıklarında tankerle çarpışarak batan teknede kaybolan iki balıkçıdan birinin cenazesine ulaşıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar’ın birinci sınıf dalgıçları tarafından çıkartılan balıkçı İlyas Domaç’ın cansız bedeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi. Domaç ailesinin yakınlarından Abdullah Işıldak, kazadan sağ kurtulan balıkçıların ’Rus tankeri kazadan sonra bizi gördü, fener çaktılar, yollarına durmadan devam ettiler" dediğini aktardı.

Haber Merkezi İHA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar.

Geçtiğimiz Cuma günü Kilyos açıklarında balıkçı teknesi ile Rus tankeri çarpışmış, kazada 3 balıkçı kurtarılırken 3 balıkçı ise denizde kaybolmuştu. Cuma gününden bu yana sürdürülen çalışmalarda bir balıkçının cenazesine ulaşılmıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda kayıp balıkçılardan birinin daha cesedine ulaşıldı.

YOS'ta tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesinde hayatını kaybedenler kıyıya getirilmişti.

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Yaklaşık 70 metre derinlikteki enkazdan çıkartılan cesedin İlyas Domaç’a ait olduğu öğrenildi. Sahil Güvenlik Botu’na yüklenen cenaze, İstinye’de bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi. İstinye’de gün boyu cenaze yakınlarının bekleyişi de devam etti.

Balıkçı teknesinde kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedi çıkarıldı
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Balıkçı teknesinde kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedi çıkarıldı

Ruslar bizi gördü, durmadan devam etti

Balıkçıların yakını olduğu öğrenilen Abdullah Işıldak, kazaya ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Kazada kurtulan balıkçılarla görüştüğünü söyleyen Işıldak, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Bana gemiyi görmediklerini söylediler. Arkadaşlar akşam saat 18.00’de denize çıktı. Hava kararmıştı. Yusuf ile İlyas alt kamerada çay içiyor ve yemek yapıyormuş. Geminin çarpmasıyla birlikte dışarı bulunan Ali ve bir tayfa denize düşüyor. Fatih de kendini denize atıyor. O ara denizde kardeşini buluyor. Ancak onların bize anlattığı ’Ruslar bizi gördü fener çaktılar, gördüler ve hiç durmadan devam ettiler’ dedi. O ara küçük olan Ali ’abi ben gidiyorum’ demiş. Daha sonra yandan Samsunlu bir motor görüyor geliyor halat atıyorlar. Fatih halatı tutuyor, önce kardeşini sonra kendisini kurtarıyorlar."

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