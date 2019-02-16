Kayıp balıkçının kayığı bulundu

Manyas ilçesi kırsal Kocagöl Mahallesi'nde oturan Birol Dayı'nın da aralarında bulunduğu balıkçılar, 4 kayıkla, 13 Şubat Çarşamba günü saat 09.00 sıralarında Manyas Gölü'ne balık avına çıktı. 3 kayıktaki balıkçılar bir süre sonra kıyıya geldi. En son ağ toplarken diğer kayıklardaki balıkçılar tarafından görülen Birol Dayı ise dönmedi. Ailesinin başvurusu üzerine Dayı'yı bulmak için arama çalışması başlatıldı, ancak sonuç alınamadı.

KAYIĞI BULUNDU

Kayıp balıkçı için bugün çalışmalara yeniden başlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AKUT ve 911 Bandırma Arama Kurtarma ekipleri ile Çanakkale Su Altı polislerinin yaptığı çalışmalarda Birol Dayı'nın kayığı bulundu. Ancak, ekiplerin olumsuz hava koşullarındaki tüm çabalarına rağmen Dayı'ya ulaşılamadı.

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, şunlara yer verdi: