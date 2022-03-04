Kayıp oğlunun ölüm haberini alan anne yıkıldı: Beni yaktın oğlum

Antalya'da 28 Şubat'ta son olarak Gençlik Mahallesi'nde görülen Muhammet Ali Uğur, annesini telefonla arayıp, 'Geliyorum' dedikten sonra ortadan kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine polis araştırma başlattı.
Denizde arama yapan Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar, 10 metre derinlikte Muhammet Ali Uğur'un cansız bedenine ulaştı. Gencin cansız bedeni, tekneyle Yat Limanı'nda bulunan Deniz Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Bu arada ölüm haberini alıp, olay yerine gelen Uğur ailesi, sinir krizi geçirdi. Demir parmaklılara tutunan anne Melahat Uğur,
"Beni yaktın oğlum" diyerek gözyaşı döktü.
Acılı aileyi polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Muhammet Ali Uğur'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Muğla Bodrum'da hayat arkadaşı Alişan Çiçek ile yaşamını sürdüren Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın'ın sabah hareketsiz yattığını fark eden yardımcısı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.<br><br>
Eve gelen sağlık ekibi, sanatçının yaşamını yitirdiğini belirledi.<br><br>
Füsun Nalan Açın'ın bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.
Açın'ın Luci isimli köpeği de sanatçının evinin ve aracının yanından ayrılmadı.<br><br>
Akrep Nalan'ın ölümü; yakınları, sevenleri ve sanatçı dostlarını yasa boğdu.
SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ KONUŞMUŞTU<br><br>Önceki aylarda sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan sanatçı \"Tabii insanın yaşı biraz ilerleyince bazı sağlık sorunları yaşanıyor. Kilolu olmam nedeniyle damar yolunu bulmakta güçlük çektiler, akciğerlerde su vardı onu aldılar. Tahlillerim yapıldı, serum verilip ilaç tedavisi uygulanıyor.\" ifadelerini kullanmıştı.<br><br>
AKREP NALAN KİMDİR?<br><br>Akrep Nalan adıyla sanat dünyasında tanınan sanatçı, Hasibe ve Vasfi çiftinin tek çocuğu olarak 26 Nisan 1954'te Ankara Yenimahalle'de dünyaya geldi.<br><br>
Eğitimine Ankara Bahçelievler Alparslan ilkokulunda başlayan sanatçı, Adana Kız Lisesi'nin ardından Uşak Ticaret Lisesi'ni bitirdi.<br><br>
Sanatçı, 1972'den 1980'e kadar Şaban Karamancı Demir Çekme Fabrikasında, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikasında ve İnterfarma Anonim Şirketinde muhasebeci olarak görev yaptı. Aynı yıllarda bir yandan da Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmalarında bulundu.<br><br>
Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda rol alan Akrep Nalan, Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı.<br><br>
Sanatçı, sahne tozunu yuttuktan sonra muhasebecilik görevinden ayrılarak, tiyatronun yanı sıra barmaid olarak çalışmaya başladı.<br><br>
Barmaidlik yaptığı dönem, barın arkasında zaman zaman şarkı söyleyen sanatçı, küçük bir dinleyici kitlesine sahip oldu.<br><br>
Akrep Nalan, Hakkı Çağdaş'ın desteğiyle 1980'de bir gece kulübünde profesyonel olarak sahneye çıktı.<br><br>
Bodrum'da çeşitli mekanlarda gitar eşliğinde şarkılarını söyleyerek, tanınmaya başlayan sanatçı, bir süre sonra İstanbul'da müzik çalışmalarına devam etti.<br><br>
Nalan, 1991'de Vedat Sakman ve Halis Bütünley'in desteğiyle çıkardığı ilk albümü \"Dağ Çiçeği\" ile meşhur oldu. Sanatçı, 1994'te \"Zil Zurna Sevdalar\" başlıklı ikinci albümünü yayınladı.<br><br>
İlk iki albümünde yer alan \"Fani Dünya\", \"Halikarnas\" ve \"Karlar Düşer\" eserleriyle ünlenen sanatçı, \"Zirvedekiler\" (1994), \"Baskül Ailesi\" (1997), \"Hayat Bilgisi\" (2003-2005), \"Peki Olur Şekerim\" (2003) ve \"Aşk Mahkumu\" (2004) adlı dizi ve filmlerde oyuncu olarak yer aldı.<br><br>
NEDEN AKREP NALAN DENİYOR?<br><br>Akrep Nalan, 1978'de ilk kez oynadığı at yarışında altılıyı tutturunca, \"Akrep\" lakabıyla anılmaya başladı. Sanatçı, yaptığı bir açıklamada, atın adının ve o dönem gazete manşetlerinde gündem olan Nalan Duman'ın lakabının \"Akrep\" olması dolayısıyla çevresindekilerin kendisine bu isimle seslenmeye baladığını ifade etmişti. Başarılı yorumcu, ilerleyen yıllarda bu lakabı sahne adı olarak kullanmaya devam etti.<br><br>
AKREP NALAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER<br><br>Zirvedekiler (1994), Baskül Ailesi (1997), Hayat Bilgisi (2003-2005), Peki Olur Şekerim (2003) ve Aşk Mahkumu (2004) dizi ve filmlerinde de oynadı.
AKREP NALAN'IN ŞARKILARI<br><br>1991 yılında Vedat Sakman ve Halis Bütünley'in desteğiyle çıkardığı ilk albümü 'Dağ Çiçeği' ile tanındı. Daha sonra Selim Atakan'ın desteği ile 1994 yılında 'Zil Zurna Sevdalar' başlıklı ikinci albümünü yayınladı. İlk iki albümde yer alan 'Fani Dünya', 'Halikarnas' ve 'Karlar Düşer' parçaları ile ses getirdi.
Akrep Nalan hayatını kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 'Akrep Nalan' olarak tanınan pop müzik şarkıcısı Füsun Nalan Açın (68), hayatını kaybetti. Sanatçı Füsun Nalan Açın, "Karlar Düşer", "Halikarnas" ve "Aşiyan" adlı şarkılarının yanı sıra "Hayat Bilgisi" dizisinde canlandırdığı "Fidan Hoca" karakteriyle de hafızalarda yer edinmişti.