Kayıp oğlunun ölüm haberini alan anne yıkıldı: Beni yaktın oğlum

NEDEN AKREP NALAN DENİYOR?<br><br>Akrep Nalan, 1978'de ilk kez oynadığı at yarışında altılıyı tutturunca, \"Akrep\" lakabıyla anılmaya başladı. Sanatçı, yaptığı bir açıklamada, atın adının ve o dönem gazete manşetlerinde gündem olan Nalan Duman'ın lakabının \"Akrep\" olması dolayısıyla çevresindekilerin kendisine bu isimle seslenmeye baladığını ifade etmişti. Başarılı yorumcu, ilerleyen yıllarda bu lakabı sahne adı olarak kullanmaya devam etti.<br><br>