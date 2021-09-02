Gündem Kayıp Reyhandan güzel haber 30 gün sonra bulundu
DENİZLİ

Kayıp Reyhan'dan güzel haber: 30 gün sonra bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kayıp olarak aranan Suriye uyruklu 14 yaşındaki Reyhan H., 30 gün sonra bir parkta bulundu. Ailesine teslim edilen Reyhan H., Kuşadası'na gidip, arkadaşında kaldığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Kayıp Reyhandan güzel haber: 30 gün sonra bulundu
Baba Camal H, kızının bulunması için kayıp başvurusunda bulunmuştu.


Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Cemal (42)- Ülfet (37) H. çiftinin iki çocuğundan biri olan Reyhan H., 2 Ağustos'ta kursa gideceğini söyleyerek evden çıktı. Reyhan bir daha geri dönmedi, ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine polis ekipler, çalışma başlattı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Reyhan H.'yi İncilipınar Parkı'nda tespit etti. 30 gün aradan sonra bulunan Reyhan, ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.

"Önce kaçtım ama sonra pişman oldum"

Canı sıkıldığı için evine dönmediği söyleyen Reyhan H. "Bazı sıkıntılarım vardı. Çok sıkıldığım için kaçtım. Sonra kaçtığım için de pişman oldum. Ailemi çok özlemiştim. Kuşadası'nda gittim ve bir arkadaşımın evinde kaldım. Pişman olunca da Denizli'ye döndüm. Benim tavsiyem; hiçbir çocuk evden kaçmasın, pişman olmasınlar, başlarına kötü bir şey gelebilir. Başıma kötü bir şey gelmedi ancak ne olacağını bilemezsiniz. Annem beni, ben de annemi çok özledim. Beni karşısında görünce ağladı, sarılıp, öptü" diye konuştu.

Reyhan'dan 22 gündür haber yok: Hayatından endişe ediyoruz
GÜNDEM
Reyhan'dan 22 gündür haber yok: Hayatından endişe ediyoruz
Abone Ol Google News
Sivil kayıplar araştırılacak

Sivil kayıplar araştırılacak

​Taliban, konuyla ilgili araştırma yapmak için komisyon kurmuş.
İmara özel mahkeme

İmara özel mahkeme

​Yargıda yeni dönem hedefleri belli oldu.
Akıncının sırrı

Akıncı'nın sırrı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajıyla uçacak.
Bu gidişle yine kapanırız

Bu gidişle yine kapanırız

Aşıya güvenin artması rehaveti beraberinde getirdi.
Reçetemiz aşı ve tedbir

Reçetemiz aşı ve tedbir

​Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Yeni Şafak'a konuştu.
Bize karışan olmadı

Bize karışan olmadı

​Dün nasılsa bugün de öyle.

Avrupa'nın <br>küresel çöküşü

Avrupa'nın
küresel çöküşü

​Ne varlığı ne yokluğu belli.
Siyasi yasak istenenlere 30 gün

Siyasi yasak istenenlere 30 gün

​HDP'ye savunma için 60 gün ek süre.
79 yetmez 141'er <br>kez ağır müebbet

79 yetmez 141'er
kez ağır müebbet

​Sadece Akıncı'yı değil darbeyi yönettiler.
Yüzde 22.7 daraldı

Yüzde 22.7 daraldı

​Faiz bu kez bankaları vurdu.
New York sular altında

New York sular altında

​OHAL ilan edilen kentte 250 bin eve elektrik verilemiyor.
Kul hakkı sosyal medyada da var

Kul hakkı sosyal medyada da var

​Sosyal medyayı kullanıyorsak 'sosyal medya ahlakı'na da uymamız gerekiyor.
Şimdi yurt dışına açılıyor

Şimdi yurt dışına açılıyor

​Hastalığına şifayı onda buldu üretimine başladı.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

​Meteorolojiden Batı Karadeniz'e uyarı yapıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.