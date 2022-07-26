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MALATYA

Kayısı Festivali’nde ziyaretçi yoğunluğu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’nde düzenlenen etkinliklere ve stantlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayısı Festivali’nde ziyaretçi yoğunluğu
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte Fuar Merkezi’nde açılan stantları gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’nde düzenlenen etkinliklere ve stantlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte Fuar Merkezi’nde açılan stantları gezdiler. Malatya’da ve Malatya dışından gelen çok sayıda katılımcının stant açtığı fuarda ziyaretçi yoğunluğu üreticiyi memnun ediyor. Yoğunluktan memnun olan stant sahipleri fuar kapsamında yapılan organizasyonlardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.

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