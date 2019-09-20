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MALATYA

Kayısıya lisanslı depo koruması geliyor

Malatya’da kayısı üreticileri için büyük öneme sahip Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Projesi için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Üreticilerimiz ürünlerini düşük fiyatla satma mecburiyetinden kurtulacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Projesi
Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Projesi

Malatya ekonomisinin can damarı olan kayısının geleceği için büyük önem arz eden Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk projesinin yapım ilahesinin sonuçlanmasının ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Lisanslı Soğuk Hava Deposunun yapılacağı alanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yetkilileri, Müşavir Firma ve Yüklenici Firma yetkilileri ile birlikte incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sürdürülen çalışmalar ile ilgili bazı bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Müşavir Firma ve Yüklenici Firma yetkilileri ile bölgede yaptıkları incelemelerin ardından protokole imza koydu.

ÜRETİCİNİN İÇİN BİR SİGORTA

Lisanslı Depoculuk projesinin Malatyalı kayısı üreticisi için bir sigorta olduğunu kaydeden Gürkan şöyle devam etti;

“Kayısı üreticimiz ihtiyacı kadar olan kısmı satacak ve ihtiyaçlarını giderecektir. Üreticimiz geri kalan ürününü Lisanslı Depoculuk sayesinde bekletme imkânına kavuşacak. Üreticimiz kendisini ezdirmeyecek, ürünlerini yok pahasına, düşük fiyatla satma mecburiyetinden kurtulmuş olacaklar. Yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda kurulacak tesis 15 ay gibi bir zaman zarfında bütün müştemilatı ile birlikte anahtar teslimi olarak tamamlanacak. Lisanslı Depoculuğun ülkemize, Malatya’mıza ve kayısı üreticimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

Lisanslı Soğuk Hava Deposu’nun sağlıklı ve aktif çalışmasının sağlanacağını dile getiren Gürkan, “Aksi takdirde zaman zaman bu tür depoların yapılıp daha sonra bina mezarlığına dönüştüğünü müşahede ediyoruz. Buradaki hassasiyetimiz Lisanslı Depoculuktaki sürdürülebilirlik noktasındaki şartların, şartnameye konulmuş olmasıdır. Lisanslı Depoculuk Projesi kapsamında, yer teslimi, temel atma, inşaatın tamamlanması ve faaliyete geçmesi süreçlerinin titizlikle takipçisi olacağız. Tesisin her açıdan sürdürülebilir olması son derece önemli. Sürdürülebilirlik noktasında gerekli şartnameyi yüklenici firmaya ve ilgili diğer yetkililere test ettirdik” diye konuştu.

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TEMELİ TÖRENLE ATILACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte organize edilen Lisanslı Depoculuk'la ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğine dikkat çeken Başkan Gürkan, “İhale süreci ve aşamaları ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından yüklenici firmaya yer teslimini gerçekleştiriyoruz. Yüklenici firmamız tarafından en kısa süre içerisinde gerekli kazı çalışmaları yapılarak, temel atma aşamasına getirilecek ve akabinde de hemşerilerimizin katılımı ile gerçekleştireceğimiz törenle temelini atacağız” dedi.

Kuru Kayısı Lisanslı Soğuk Hava Deposu'nun inşa edileceği alanda yapılan inceleme gezisinin ardından protokol törenle imzalandı.

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