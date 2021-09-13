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YEREL GÜNDEM

Kaymakam Karaarslan’dan kırsal mahalle öğrencilerine ziyaret

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet KARAASLAN, kırsal mahalle okullarında eğitime başlayan öğrencileri ziyaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaymakam Karaarslan’dan kırsal mahalle öğrencilerine ziyaret
Kaymakam Karaarslan

Kaymakam KARAASLAN, eğitim öğretim alanında merkez ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin okul ziyaretlerinin ve eğitim hizmetlerinin süreceğini belirtti.

Kaymakam Karaarslan kırsal mahallelerden Yolbulan, Ziyaret yolköprü mahallesindeki öğrenci ve öğretmenler ziyaret etti okul yönetimi ve öğretmenler den okulları hakkında bilgi alan Karaaslan :okul müdürlerimizin talep ve isteklerini dinledik bu pandemi dönemin de yavrularımızın sağlıklı bir şekilde eğitim görmeleri içinde bütün imkanlarımızı seferber edecez dedi kaymakam Karaaslan daha sonra öğrencilere okul çantası ve etkinlik setleri hediye etti. Muhtarlar, okul müdürleri, öğrenci ve veliler Kaymakam Karaarslan’a ziyaret ve hediyeler için teşekkürlerini sundu.

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