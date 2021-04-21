Kaymakam ve belediye başkanını taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Olur Kaymakamı İlker Eker ve Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, Koruma Polis Memuru Murat Keskin’ın içinde olduğu Sinan Yıldırım yönetimindeki makam aracı, Oltu Kaleboğazı mevkisinde şarampole yuvarlandı.

Kaymakam ve Belediye Başkanı dahil 4 kişi yaralandı

Kazada Kaymakam Eker, Belediye Başkanı Demircan, polis memuru koruma Murat Keskin ve makam şoförü yaralandı. Yaralılar Oltu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İHA

"Hayati tehlikeleri yok"

Oltu Kaymakamı Şenol Turan, yararlıları ziyaret etti.

Kaymakam Turan, “Arkadaşların durumu çok iyi hayati tehlikeleri yok. Olur Belediye Bakanımızın içlerinde en fazla darbeye maruz kalan. Ama çok şükür onunda hayati tehlikesi yok. Arkadaşlar yakinen ilgileniyorlar. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşacaklar. Ucuz atlatılmış bir kaza diyelim. Kazanın şekline bakılacak olursak onları bu şekilde görmek aracın fotoğraflarından sonra beni mutlu etti” dedi.