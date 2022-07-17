Gündem Kaymakamın ölümüne neden olduğu Muhammed bayram ziyaretine gelmiş
DİYARBAKIR

Kaymakamın ölümüne neden olduğu Muhammed bayram ziyaretine gelmiş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı resmi aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Muhammed Çelik, gözyaşları içinde toprağa verildi. Muhammed'in hafızlık eğitimi aldığı Diyarbakır merkezden, bayramda Bismil'e yakınlarını ziyarete geldiği öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
Kaymakamın ölümüne neden olduğu Muhammed bayram ziyaretine gelmiş
Yaralanan Muhammed Çelik ile sürücü, başka bir araçla Bismil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çelik, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır'daki kaza, iki gün önce öğleden sonra Batman-Diyarbakır kara yolunda meydana geldi. Batman'ın Gercüş İlçesi Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı 72 EP 436 plakalı resmi araç, trafik ışıklarından yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Çelik'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Çelik yola savruldu. Kontrolden çıkan araç da karşı şeride geçerek kırmızı ışıkta bekleyen başka bir araca çarparak durdu, sürücü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Muhammed Çelik ile sürücü, başka bir araçla Bismil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çelik, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muhammed Çelik
Muhammed Çelik

KAYMAKAM TUTUKLANDI

Kaymakam Sinanoğlu'nun yapılan muayene ve alınan kan örneklerinde 0.27 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınıp, işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Kaymakam Sinanoğlu, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sinanoğlu hakkında ayrıca 'alkollü araç kullanarak kasten trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan işlem yapıldı.

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BAYRAM ZİYARETİ İÇİN GELMİŞ

Çelik'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Çelik'in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da Çelik'in ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti. Hafızlık eğitimi aldığı belirtilen Muhammed Çelik'in ailesiyle birlikte Diyarbakır'da yaşadığı ve bayram ziyareti için Bismil'e yakınlarının yanına geldiği öğrenildi.

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