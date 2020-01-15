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ZONGULDAK

Zonguldak haberleri: Kaynar suyun içine düşen çocuk öldü!

Kaynar suyun içine düşen çocuk hayatını kaybetti

Zonguldak Alaplı ilçesinde annesinin bulaşık yıkamak için kaynattığı sıcak su leğenine düşen 2,5 yaşındaki Merve Demirer hayatını kaybetti. Küçük kız, geçtiğimiz yılbaşı akşamı köyünde toprağa verildi.

Haber Merkezi İHA
Merve Demirer
Merve Demirer

Edinilen bilgilere göre olay, Zonguldak Alaplı İlçesi Yeşilyurt köyünde iki hafta önce sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulaşık yıkamak için odun sobası üzerinde ısıttığı sıcak suyu yere indiren anne Gönül Uçar (36), kısa süreliğine mutfağa gitti. Bu sırada oda içerisinde bulunan 2,5 yaşındaki Merve Demirer dengesini kaybedip sıcak su dolu leğenin içine düştü.

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Annesi oturma odasına geldiğinde Merve’nin leğenin içinde oturduğunu gördü.Annesi leğenin içinden aldığı ve davranışları normal gördüğü çocuğunun elbiselerini değiştirdikten sonra bakımını yaptı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ertesi gün kahvaltıya kalkan anne ve baba küçük Merve’nin kahvaltıda fenalaştığını gördü. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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Buradan Ereğli Devlet Hastanesine sevk edilen küçük Merve buradan sevk edildiği İstanbul’daki hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden küçük kız, geçtiğimiz yılbaşı akşamı köyünde toprağa verildi.

Babası Halil Demirer yaptığı açıklamada ise, "Böyle bir acıyı hiç bir aile başına gelmesin, Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi.

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