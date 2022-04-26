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Gündem Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 40 ton nohut tohumu müjdesi
KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 40 ton nohut tohumu müjdesi

Kayseri’de tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi, çiftçilerin desteklenmesi ve üretimin artırılması amacıyla tohum dağıtımı tüm hızıyla sürerken, Özvatan ilçesinde iftar programına katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, burada ilçe sakinlerine müjde verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 40 ton nohut tohumu müjdesi
Memduh Büyükkılıç

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin yanında yer almaya devam ediyor. Kayseri’de tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi, çiftçilerin desteklenmesi ve üretimin artırılması amacıyla tohum dağıtımı tüm hızıyla sürerken, Özvatan ilçesinde iftar programına katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, burada ilçe sakinlerine müjde verdi. Büyükkılıç, verdiği müjdede, “Sarıoğlan’da nohut tohumu dağıtmıştık, şimdi de Özvatan’da dağıtacağız. İlçemizde 40 ton nohut tohumu dağıtıyoruz. Elhamdülillah dağıtmaya devam edeceğiz. Durmak yok, koşmaya devam diyoruz” dedi. AK Parti Özvatan İlçe Başkanı Erkan Bulut da, Başkan Büyükkılıç’ın verdiği nohut desteği sözünü tuttuğunu belirterek, “Özvatanlı çiftçilerimize vermiş olduğu bu büyük destekten dolayı başkanımıza teşekkür ediyor, büyük mutlulukla Özvatan halkımıza duyuruyoruz” dedi.

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