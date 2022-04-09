Zincidere Göleti’nde çalışmalar hızlandı

Kayseri Talas Belediyesi’nin önemli projeleri arasında yer alan Zincidere Göleti Mesire Alanı’nda çalışmalar havaların ısınmasıyla hız kazandı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Başkan Yardımcısı İsmail Güngör ve belediye yetkilileri ile birlikte bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı. Zincidere Göleti’ni Talas’ın ve Kayseri’nin en güzel mesire alanlarından birisi yapacaklarına değinen Başkan Yalçın, “Son yağışlarla birlikte gölette su seviyesi de üst noktaya ulaştı. Sonuçta ortaya güzel bir gölet manzarası çıktı. Buraya bir de mini ada oluşturduk ve çeşitli kuş türleri ile tavşanlar yerleştireceğiz” dedi.