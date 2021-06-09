Gündem Kayseride 27 yıl kesinleşmiş cezası olan firari şahsa İHAlı ve PÖHlü operasyon
KAYSERİ

Kayseri'de 27 yıl kesinleşmiş cezası olan firari şahsa İHA'lı ve PÖH'lü operasyon

Kayseri’de çeşitli suçlardan 27 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2019 yılından beri firari olan şahıs, İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ve Polis Özel Harekatın (PÖH) da katıldığı operasyonla yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Kayseri haberleri: 27 yıl kesinleşmiş cezası olan firari şahsa İHAlı ve PÖHlü operasyon
Operasyona Polis Özel Harekat ekipleri de katıldı.

Kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, güveni kötüye kullanma, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranarak 2019 yılından beri firari olan ve hakkında 27 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. isimli şahsın Hacılar ilçesine bağlı Akdam Mahallesinde bulunan bir bağ evinde sakladığı tespit edildi.

Hakkında 94 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan gaspçı yakalandı
GÜNDEM
Hakkında 94 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan gaspçı yakalandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden İHA Büro Amirliğince drone ile havadan destekli olarak, Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı Araştırma ekipleri ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile birlikte ortak yapılan operasyon neticesinde C.B. isimli şahıs yakalandı.

39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan suç makinesi yakalandı
GÜNDEM
39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan suç makinesi yakalandı

Ayrıca bağ evi içerisinde yapılan aramada bir adet av tüfeği ve tüfek içerisinde atışa hazır vaziyette toplam 5 adet fişek ele geçirilerek, evde yakalanan diğer şahıs D.B.’nin de Melikgazi Aile İçi Bürosunca arandığı belirlendi.

AA

Bulunan materyallere el konulurken, yapılan ortak operasyonla gözaltına alınan C.B., adli tabiplikteki işlemlerinin ardından ekipler tarafından Bünyan Kapalı Cezaevine gönderildi.

Abone Ol Google News
Filistin kamplarının Meleki

Filistin kamplarının Melek'i

​Ömrünü Lübnan'daki mültecilere adayan Türk...
Saime ölünce garip kaldım

Saime ölünce
garip kaldım

​Asırlık çınarın duygulandıran hikayesi...
FETÖ iki ülkeiçin de tehdit

FETÖ iki ülke
için de tehdit

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'u ağırladı
Aşılamada yaş 45'e düştü

Aşılamada yaş 45'e düştü

​Sağlık Bakanı Koca detayları açıkladı.

​Milli Muharip Uçağı Ankara'daki fuarda sergileniyor.

​Bakan Muş duyurdu: Ödemeler yarından itibaren başlıyor

Dualarla yad edildi

Dualarla yad edildi

​Aybüke öğretmen şehadetinin yıl dönümünde unutulmadı.

Caddebostan'da hummalı çalışma

Caddebostan'da hummalı çalışma

Ekipler müsilajla mücadele için kolları sıvadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.