Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 7. Bilim Festivali devam ediyor. Vatandaşların yoğun katılımda bulunduğu festivalde SOLOTÜRK’ün gösterisi ilgiyle izlendi. Festival ziyaretçilerinden Ahmet Murat Gülcüoğlu, 7. Bilim Festivali’ni çok beğendini belirterek, "Harika bir etkinlik. Çocuklarımız için de çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Mükemmeldi, çok eğlendik. SOLOTÜRK’ün gösterilerini çok sevdik. Üniversitelilerin çalışmalarını gördük, onların nasıl çalıştıklarına kadar bize anlattılar. Harikaydı, her şeyden faydalandık. Mutluyuz yani" dedi.





"Kayseri’nin böyle etkinliklere ihtiyacı var"

Mehmet Kaya ise Kayseri’nin böyle etkinliklere ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Hafta sonu bizim için de güzel bir etkinlik oldu. Kayseri’nin böyle etkinliklere ihtiyacı var. SOLOTÜRK de uzun zamandır yoktu zaten. Bizi mutlu ettiler. Güzel bir organizasyon. Yeğenlerimizle, çocuklarımızla geldik. Etkinliklere katıldık, genç arkadaşlarımızın icatlarını gördük, burada farklı deneyimler de yaşadık. Devamını da istiyoruz tabii ki Kayseri’mizde. Emeği geçen herkese, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bu güzel etkinlikler için teşekkür ediyoruz" dedi.





Ziyaretçilerden Selam Sarıtaş, "Çocuklar eğlendi, biz eğlendik. SOLOTÜRK de çok güzeldi. Çok yoğun ilgi vardı. Bu etkinliği düzenleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim. Her zaman böyle şeyler olmasını isteriz" diye konuştu.





"Biz çok beğendik"

Kıvanç İşler ise etkinliğe gelmek için bir hayli beklediklerini, trafiğin yoğun olduğunu ancak buna değdiğini ifade ederek, "Burada birçok bilgiler öğrendik. Birçok şehirden de buraya gelenler olmuş. Aileler, çocuklar falan hepsi buradaydı. Biz çok beğendik. Emeği geçenlere, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne de çok teşekkür ediyoruz buradan" dedi.



