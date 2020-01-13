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Kayseri haberleri... Çocuk parkını benzinle kundakladılar

Kayseri'de çocuk parkını benzinle kundakladılar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, benzin dökerek, çocuk parkını ateşe verdi. Alevler, itfaiye ekiplerince yarım saatte söndürülürken, yanan oyun araçları, kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi DHA
Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocasinan'a bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi'ndeki Doğu Sanayi Parkı'na gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, saat 10.30 sıralarında benzin dökerek, yangın çıkardı.

AA

Çocuk parkına girenler gözlerine inanamadı
GÜNDEM
Çocuk parkına girenler gözlerine inanamadı

Alevler, oyun araçlarını sararken, yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine parka gelen itfaiye görevlileri, yangını saat 11.00 sıralarında söndürdü. Yangın sırasında parkta kimsenin olmadığı öğrenilirken, benzin döküp, ateşe veren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

AA

Muhtar Şeref Yılmaz, parkın yakılmasına tepki göstererek, "İnsanlar neden çocukların oynadığı parkı yakar? Yetkililerimiz bize yardım etsin" dedi.

10 yaşındaki bir çocuk ise, daha önce de aynı parkın yakıldığını belirterek, korktuklarını söyledi.

Mahalle sakinleri de ise parkı ateşe verenlerin yakalanmasını istediklerini dile getirdi.

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