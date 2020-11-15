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KAYSERİ

Kayseri haberleri: DEAŞ’ın Rakka emiriymiş!

DEAŞ’ın Rakka emiriymiş!

Kayseri’de önceki gün yakalanan DEAŞ’lı terörist H.E’nin 2014-2018 yılları arasında Suriye’de “sözde Rakka emiri” olduğu ortaya çıktı. H.E. Türkiye’ye geldikten sonra Kayseri, Şanlıurfa, İstanbul, Mersin ve Adana’da örgütü canlı tutmak için faaliyetler yürüttü. Yakalanan diğer DEAŞ’lı Y.Ş. ise “örgütün infazcısı” çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Dün İstanbul’da 9 ilçede 16 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi, Irak ve Suriye’deki çatışma bölgelerinden yasadışı yollarla yurda girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 19 örgüt üyesi gözaltına alındı.

DEAŞ’lı kadın terörist, 2 ay boyunca bu evde saklanmış
GÜNDEM
DEAŞ’lı kadın terörist, 2 ay boyunca bu evde saklanmış
  • Önceki gün Kayseri’de yakalanan 4 DEAŞ’lıyla ilgili de yeni bilgiler ortaya çıktı. H.E’nin 2014-2018 yılları arasında Suriye’de “sözde Rakka emiri” olarak görev yaptığı, Türkiye’ye geldikten sonra Kayseri, Şanlıurfa, İstanbul, Mersin ve Adana’da örgütü canlı tutmak adına faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

İstanbul'un 9 ilçesinde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
GÜNDEM
İstanbul'un 9 ilçesinde eş zamanlı DEAŞ operasyonu

Diğer DEAŞ’lı Y.Ş’nin ise “örgütün infazcısı” olduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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