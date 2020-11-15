DEAŞ’ın Rakka emiriymiş!

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Dün İstanbul’da 9 ilçede 16 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi, Irak ve Suriye’deki çatışma bölgelerinden yasadışı yollarla yurda girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 19 örgüt üyesi gözaltına alındı.
- Önceki gün Kayseri’de yakalanan 4 DEAŞ’lıyla ilgili de yeni bilgiler ortaya çıktı. H.E’nin 2014-2018 yılları arasında Suriye’de “sözde Rakka emiri” olarak görev yaptığı, Türkiye’ye geldikten sonra Kayseri, Şanlıurfa, İstanbul, Mersin ve Adana’da örgütü canlı tutmak adına faaliyet yürüttüğü öğrenildi.
Diğer DEAŞ’lı Y.Ş’nin ise “örgütün infazcısı” olduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.