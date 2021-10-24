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KAYSERİ

Kayseri'de ekiplerden kaçan otomobilden bakın ne çıktı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde gece yaya ekiplerinden kaçmaya çalışan bir otomobilde el bombası çıktı. Ayrıca otomobilden bir adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Haber Merkezi İHA
Kayseri haberleri: Ekiplerden kaçan otomobilden bakın ne çıktı
Araçta bulunan materyallere ekipler tarafından el konuldu.

Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Gazali Caddesi üzerinde gece yaya devriyeleri durumundan şüphelendikleri 3 kişiyi sorgulamak istedi. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan 3 şahıs, 34 CCN 817 plakalı otomobil ile kaçmaya çalışırken bir iş yerinin önünde duran araçlara çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından aranan otomobilde el bombası, bir adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, sürücü M.T. ve yanında bulunan K.T. ile S.A. da gözaltına alınarak, işlemlerinin yapılması için karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza yapan araçta kaldırım taşı bulununca inceleme başlatıldı
FOTOĞRAF 4
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Semerkant Mahallesi Hacı Hamdi Sokak'ta bir otomobilin çevreye rahatsızlık verdiği ihbarını alan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri bölgede araştırma yaptıkları sırada, bir otomobilin kaza yaptığını görerek bölgeye sağlık ve trafik ekiplerini çağırdı.<br>
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, beton aydınlatma direğine çarpan 81 ABN 826 plakalı otomobilin sürücüsü Levent Ç'yi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.<br>
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Öte yandan kazayı araştıran trafik ekipleri ise otomobilin içinde çok sayıda alkol şişesinin yanı sıra 1 sopa ile 2 kaldırım taşı buldu.<br>
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Ekipler, taşların dışarıdan atılması sonucu kazanın meydana gelmiş olabileceği ihtimaline ilişkin inceleme başlattı.<br>
Kaza yapan araçta kaldırım taşı bulununca inceleme başlatıldı
Bolu'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin içinde kaldırım taşı bulununca kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


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