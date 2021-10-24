Kayseri'de ekiplerden kaçan otomobilden bakın ne çıktı

Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Gazali Caddesi üzerinde gece yaya devriyeleri durumundan şüphelendikleri 3 kişiyi sorgulamak istedi. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan 3 şahıs, 34 CCN 817 plakalı otomobil ile kaçmaya çalışırken bir iş yerinin önünde duran araçlara çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından aranan otomobilde el bombası, bir adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, sürücü M.T. ve yanında bulunan K.T. ile S.A. da gözaltına alınarak, işlemlerinin yapılması için karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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