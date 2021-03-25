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Kayseri haberleri: ​Erciyes’e kayak okulu müjdesi

Erciyes’e kayak okulu müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ‘150. Yılda 150 Proje’ kapsamında Türkiye’nin parlayan yıldızı Erciyes Dağı’na yapılacak olan Erciyes Kayak Okulu Projesi’nin ihalesinin yapıldığı müjdesini verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayseri haberleri: ​Erciyes’e kayak okulu müjdesi
Erciyes Kayak Okulu, Erciyes Dağı, Hisarcık Mevkii’nde toplam 800 metrekare kapalı alanda yer alacak.

Türkiye’nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden olan Erciyes’in aranılan ve uluslararası boyutta özelliklere sahip bir kayak merkezi olması için gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, seçim beyannamesinde ‘150. Yılda 150 Proje’ arasında yer alan Erciyes Kayak Okulu projesinde ihalenin yapıldığını, çalışmaların hızla başlayacağını söyledi.

Memduh Büyükkılıç
Memduh Büyükkılıç
  • Büyükkılıç, Kayseri’nin markası olan ve dünyaya açılan en önemli kapılarından birisi olan Erciyes Kayak Merkezi’nin potansiyelini arttırmak, 12 ay kullanılabilir bir cazibe merkezi haline getirmek ve kamp merkezi, spor merkezi ile termal merkez olmasına yönelik çalışmaların da kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

GEREKLİ TÜM BİRİMLER OLACAK

Erciyes Kayak Okulu’nun, Erciyes Dağı, Hisarcık Mevkii’nde toplam 800 metrekare kapalı alanda yer alacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mize ve Kayseri’mizin incisi, parlayan yıldızı Erciyes’imize yeni bir projeyi kazandıracak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Erciyes Kayak Okulu Projesi’nde tesisimiz gerekli olan tüm birimleriyle halkımızın kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır. Yaklaşık 800 metrekarelik bir kullanım alanına sahip projede kayak hazırlık odası, bay-bayan soyunma hacimleri, dinlenme alanı, yemekhanesi ve üç adet yatak odasını bünyesinde barındırmaktadır. Projemizin ihalesi yapıldı ve çalışmalara hızla başlanacak. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

BEYDEĞİRMENİ İLK MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI

  • Öte yandan şehir ve ülke ekonomisini büyütmek amacıyla projeler üreten ve hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu amaçla kurulan Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde altyapı, yol ve içme suyu proje çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak projenin hızlandırılması ve hayata geçmesi için her türlü destek verdiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Şehrin geleceğini yakından ilgilendiren çalışmalara devam ediyoruz. Beydeğirmeni Besi Bölgesi, sadece Kayseri’nin değil, ülkenin geleceğini ilgilendiriyor. 5 buçuk milyon metrekarelik bir alanda hayvancılığa nefes aldıracak, üretimin üssü olacak bir proje. Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde 6 hak sahibinin proje ruhsatı alınmış durumdaydı, 3 tanesi tamamlamış ve hayvan yetiştiriciliğine başlanmıştır” diye konuştu.
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