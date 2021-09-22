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Kayseri'de FETÖ şüphelileri gaybubet evinde sahte kimliklerle yakalandı

Kayseri’de FETÖ soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gaybubet evine düzenlenen operasyonda biri kadın 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise şüphelilerin kullandığı sahte kimlikler ve telsizler ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Kayseri haberleri: FETÖ şüphelileri gaybubet evinde sahte kimliklerle yakalandı
şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolüne geçirilerek adliyeye sevk edildi.

FETÖ soruşturması kapsamında KOM ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ şüphelisi olduğu belirlenen şahısların gaybubet evlerinde saklandığı tespit edildi. Şahısların bulunduğu adreslere düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin de bulunduğu biri kadın 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise şahısların kullandıkları sahte kimlikler ve polis telsizleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolüne geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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