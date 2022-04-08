​Kayseri Zincidere Göleti’nde çalışmalar hızlandı.

Yapım çalışmaları geçen yıl başlayan projeyi yakından takip eden Başkan Yalçın, bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

“GÜZEL BİR GÖLET MANZARASI”

Başkan Yardımcısı İsmail Güngör ve belediye yetkililerinin de yer aldığı incelemelerde Başkan Yalçın, çalışmaların mevsim şartlarının el vermeye başlamasıyla hızla ilerlediğini belirterek, “Zincidere Göleti’ni Talas’ın ve Kayseri’nin en güzel mesire alanlarından birisi yapmak üzere başlattığımız çalışmalar sürüyor.

Bir süre önce burada göletin dibini temizlemiş, yatağını genişletmiş, çevresinde yer yer dolgu, yol açma ve genişletme çalışmaları yapmıştık. Bununla birlikte 60 yıllık tahliye borularını ve vanalarını yenilemiştik. Son yağışlarla birlikte gölette su seviyesi de üst noktaya ulaştı. Sonuçta ortaya güzel bir gölet manzarası çıktı. Buraya bir de mini ada oluşturduk ve çeşitli kuş türleri ile tavşanlar yerleştireceğiz.” dedi.

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Başkan Yalçın, 19 bin metrekare su yüzeyi ve çevresinde 37 bin metrekarelik rekreasyon alanıyla birlikte toplamda 56 bin metrekarelik alanı kapsayan projede yeme içme, mescit, tuvalet, bebek odası gibi çeşitli bölümlerin yer aldığı sosyal tesis inşaatının da hızla ilerlediğini ifade etti.

“TALAS’A VE KAYSERİ’YE SOLUK GETİRECEK”

Bununla birlikte gölet çevresinde kamelyaların yer aldığı mesire alanı ile dağ bisikleti ve dağ yürüyüşü gibi sportif faaliyetlerin yapılacağı bölümlerde de çalışmaların sürdüğünü kaydeden Başkan Yalçın, adeta saklı cennet gibi duran Zincidere Göleti Mesire Alanı’nın tamamlandığında hem Talas’tan hem de Kayseri’den çok sayıda ziyaretçiyi buraya çekeceğini sözlerine ekledi.