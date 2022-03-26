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Kayseri'deki maden ocağında göçük

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan maden ocağında 2 vatandaş, göçük altında kalırken, kurtarma çalışmalarının başladığı bildirildi.

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Kayseri haberleri: ​Kayserideki maden ocağında göçük
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FAD'ın Twitter üzerinden yaptığı bilgilendirmede, Kayseri'deki maden ocağında 2 kişinin göçük altında kaldığı bildirildi.

AFAD'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır.

İşletmenin tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlamış olup Kayseri İl AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."
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