Gündem Kayseride saklandığı evde yakalanan PKKlı terörist adliyeye sevk edildi
KAYSERİ

Kayseri'de saklandığı evde yakalanan PKK’lı terörist adliyeye sevk edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda saklandığı evde gözaltına alınan ve PKK/KCK terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde olduğu öğrenilen kadın terörist adliyeye sevk edildi. Şüphelinin 1998 yılında terör örgütüne katıldığı ve örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Kayseri haberleri: Saklandığı evde yakalanan PKK’lı terörist adliyeye sevk edildi
Ekipler tarafından Sarız ilçesine bağlı Çağşak köyünde olduğu tespit edilen L.H.Ö., düzenlenen operasyon sonucu saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda TEM Şube Müdürlüğü ile istihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu L.H.Ö. isimli kadını yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Ekipler tarafından Sarız ilçesine bağlı Çağşak köyünde olduğu tespit edilen L.H.Ö., düzenlenen operasyon sonucu saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

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Yapılan aramalarda ise ele geçirilen örgütsel dokümanlara el konuldu. Şüphelinin 1998 yılında terör örgütüne katıldığı ve örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan L.H.Ö., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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