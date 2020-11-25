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Kayseri haberleri: Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu toprağa karıştırmışlar

Yakayı ele vermemek için uyuşturucuyu toprağa karıştırdılar ama polisten kaçamadılar

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 8 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahısların yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu maddeyi toprağa karıştırdığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Uyuşturucu tacirleri, sağlık kontrollerinden sonra savcılığa sevk edildi.
Uyuşturucu tacirleri, sağlık kontrollerinden sonra savcılığa sevk edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İncesu ilçesinde ve kent merkezinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

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Operasyon kapsamında, H.M., S.A.Ö., M.Ö., B.S., T.Y., İ.B. ve S.E. gözaltına alındı. Ayrıca, ekipler tarafından yapılan aramada ise 8 kilo metamfetamin, 4 parça halinde 15 gram bonzai maddesi, bir adet çalışır vaziyette hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 14 fişek ile 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda yakalanacaklarını anlayan şüphelilerin, uyuşturucu maddeyi toprağa karıştırdığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Bütün gün yasak olsa neye yarar: Karantinada olması gereken kişi okey masasında yakalandı
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Ataşehir'de alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafe restoranın gizlice müşteri kabul ettiği ihbarını alan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, belirtilen adrese baskın düzenledi.
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Dışarıdan kapalı görünen işletmeye yan taraftan giriş yapan ekipler, restoranın arka bölümünde çok sayıda müşterinin bulunduğunu tespit etti.
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Yemek yiyen, oyun oynayan ve nargile içen kişilerin her birine Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca cezai işlem uygulandı.
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Bu sırada etraftan gelen oyun gürültülerini fark eden polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırma sonucunda işletmenin hemen yanında bulunan başka bir kafe restoranın daha müşteriler ile dolu olduğu görüldü. İçeri giren ekipler yine aynı manzarayla karşılaştı.
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Öte yandan, baskın düzenlenen ikinci kafede bulunan bir müşterinin yapılan kimlik sorgulamalarında temaslı olduğu için karantinada olması gerektiği ortaya çıktı.
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Bunun üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Karantina kaçağı müşteri ambulansla Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na götürüldü.
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Yapılan baskınlarda 115 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca kişi başı 3 bin 150 liradan toplam 362 bin 250 lira para cezası uygulandı.
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Ayrıca işletmelere de cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.
Bütün gün yasak olsa neye yarar: Karantinada olması gereken kişi okey masasında yakalandı
İstanbul Ataşehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararına rağmen gizlice müşteri kabul ederek faaliyetlerine devam eden iki kafeye düzenlenen baskında oyun masalarını dolduran 115 kişiye toplam 362 bin 250 lira para cezası uygulandı. Temaslı olduğu için karantinada olması gerekirken kafede yakalanan kişi ambulansla karantina yurduna götürüldü.


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