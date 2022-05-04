Yunusemre’ye aile sağlığı merkezi

Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde yaptığı iki büyük yatırımın yankıları sürerken, Yunusemre Mahallesi’ne de aile sağlık merkezi kazandırılıyor. Temel atma programına katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle sosyal odaklı projeler ürettiklerine dikkat çekti.

Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dönüşümü devam ettirdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, “Yunusemre’de devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandığında bölgenin çehresi değişecek. Özellikle ihtiyaç olan mahallelerde başlatmış olduğumuz kentsel dönüşümle ilçemiz çağdaş ve modern bir görünüme kavuşacak. Dönüşümle birlikte bu bölgede ihtiyaç duyulan aile sağlık merkezinin temelini atıyoruz. İnşallah kazasız, belasız sağlıkla tamamlanmasını diliyorum” diye konuştu. Çolakbayrakdar kurulacak tesisin önemli bir açığı kapatacağını dile getirdi.