Kayseri, sporun merkezi olacak

Bu tür etkinliklerin buluşmaya ve dayanışmaya katkıda bulunması temennisini dile getiren Başkan Büyükkılıç, daha sonra Erciyes Moto Fest’in startını verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Erciyes A.Ş. ve Kayseri'deki gönüllü motosiklet kulüpleri tarafından düzenlenen geleneksel Erciyes Moto Fest’in startı öncesi önemli açıklamalar yaptı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi sporun ve etkinliklerin merkezi yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Bu yıl 750 motosikletlinin kayıt yaptırdığı Erciyes Moto Fest’in Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan startı öncesi konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 40’dan fazla ilden katılan motosiklet tutkunlarına “Şehrimize hoş geldiniz” dedi.

Konuşmasında Erciyes’in sadece kayak merkezi olmadığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Erciyes’in farklı etkinliklerin, sporun ve yayla turizminin de merkezi olması için çalışıyoruz. Futbol takımları için iki sahanın yapımına kısa süre önce başladık. Bu sahaları önümüzdeki yıl 10’a ulaştıracağız ve yüzlerce takımın Kayseri’de kamp yapmasını sağlayacağız” diye konuştu.