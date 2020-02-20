Kayseri Talas'ta 92 yeni iş yeri açıldı

Belediye tarafından ruhsat verilerek iş dünyasına kazandırılan iş yerleri arasında sağlıklı yaşam merkezinden yeme-içme sektörüne, giyimden tekno marketlere kadar çok çeşitli meslek grupları bulunuyor.
- Talas’ta 2020 yılı başından itibaren kişisel bakım ve eğlenceye yönelik olarak 11 bayan kuaförü, 2 güzellik salonu, 1 kozmetik ürünleri satış mağazası, 1 sağlıklı yaşam merkezi, 4 kafeterya ve 1 bowling salonu açıldı. Ayrıca halkın alışveriş ve gıda ihtiyaçlarına yönelik hizmet verecek 18 market, 11 lokanta, 1 manav, 8 şarküteri, 2 pastane ve 16 fast-food daha faaliyete başladı. Açılan yeni iş yerlerinin arasında 1 ayakkabı tamir atölyesi, 4 hazır giyim mağazası, 1 kıraathane, 2 kırtasiye, 1 mobilya satış mağazası, 3 büro hizmetleri mağazasının yanı sıra 1 petshop, 1 dondurmacı ve 2telefon satış mağazası da yer alıyor.