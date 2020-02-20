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Kayseri Talas'ta 92 yeni iş yeri açıldı

Talas Belediyesi tarafından bu yıl ilçenin sosyo-ekonomik yapısına katkı sağlayacak farklı meslek gruplarından 92 yeni iş yeri için açma ruhsatı verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
92 iş yerine ruhsat verilerek açılış gerçekleşti.
92 iş yerine ruhsat verilerek açılış gerçekleşti.

Belediye tarafından ruhsat verilerek iş dünyasına kazandırılan iş yerleri arasında sağlıklı yaşam merkezinden yeme-içme sektörüne, giyimden tekno marketlere kadar çok çeşitli meslek grupları bulunuyor.

  • Talas’ta 2020 yılı başından itibaren kişisel bakım ve eğlenceye yönelik olarak 11 bayan kuaförü, 2 güzellik salonu, 1 kozmetik ürünleri satış mağazası, 1 sağlıklı yaşam merkezi, 4 kafeterya ve 1 bowling salonu açıldı. Ayrıca halkın alışveriş ve gıda ihtiyaçlarına yönelik hizmet verecek 18 market, 11 lokanta, 1 manav, 8 şarküteri, 2 pastane ve 16 fast-food daha faaliyete başladı. Açılan yeni iş yerlerinin arasında 1 ayakkabı tamir atölyesi, 4 hazır giyim mağazası, 1 kıraathane, 2 kırtasiye, 1 mobilya satış mağazası, 3 büro hizmetleri mağazasının yanı sıra 1 petshop, 1 dondurmacı ve 2telefon satış mağazası da yer alıyor.
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