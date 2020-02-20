Kayseri Talas'ta 92 yeni iş yeri açıldı

Hayat

Tarihi bina 'Şura-i devlet' 54 milyon TL’ye yeniden yapılacak

İstanbul Valiliği, 1869’da yapılan ve bir yangın sonucu 1911 yılında tamamen yanan Şura-i Devlet binasını yeniden yapacak. Bab-ı Ali kompleksinin orta kısmında yer alan, Şura-i Devlet binasının yeniden yapımı 53 milyon 803 bin 175 TL’ye ihale edildi.