Kayseri'de 15 yıl hapisle aranan hükümlü bazanın içinde yakalandı: Ooo selamünaleyküm iyi yer bulmuşsun kendine

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Mustafa Destici'den CHP'ye zor sorular: HDP ile iş birliği yaptığınızda PKK ile mücadele edebilir misiniz?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de yaptığı konuşmada, HDP ile ittifak kuran CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. CHP'nin başını çektiği muhalefet kanadının, iktidarı PKK ile iş birliği yaparak kazanmak istediğini vurgulayan Destici, "HDP ile iş birliği yaptığınızda PKK ile mücadele edebilir misiniz?" diye sordu.