Kayseri'de 15 yıl hapisle aranan hükümlü bazanın içinde yakalandı: Ooo selamünaleyküm iyi yer bulmuşsun kendine

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı 'hırsızlık' ve 'yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışma kapsamında hükümlünün Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesindeki bir adreste saklandığı belirlendi.
BAZANIN İÇİNDEN ÇIKTI
H.K., polis ekiplerinin eve yaptığı baskında içerisinde yatak bulunan bazaya saklanmış halde bulundu.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.