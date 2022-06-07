Gündem Kayseride 15 yıl hapisle aranan hükümlü bazanın içinde yakalandı Ooo selamünaleyküm iyi yer bulmuşsun kendine
KAYSERİ

Kayseri'de 15 yıl hapisle aranan hükümlü bazanın içinde yakalandı: Ooo selamünaleyküm iyi yer bulmuşsun kendine

Kayseri'de dört farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs, saklandığı evde bazanın içerisinde yakalandı. Polis ekiplerinin zanlıyı bulduğu andaki, "Ooo selamünaleyküm nasılsın? İyi yer bulmuşsun kendine." tepkileri izleyenleri gülümsetti.

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Haber Merkezi DHA
Kayseride 15 yıl hapisle aranan hükümlü bazanın içinde yakalandı: Ooo selamünaleyküm iyi yer bulmuşsun kendine
Kayseri'de bazanın arasında yakalanan hükümlü

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı 'hırsızlık' ve 'yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında hükümlünün Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesindeki bir adreste saklandığı belirlendi.

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BAZANIN İÇİNDEN ÇIKTI

H.K., polis ekiplerinin eve yaptığı baskında içerisinde yatak bulunan bazaya saklanmış halde bulundu.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kayseri'de 15 yıl hapisle aranan hükümlü bazanın içinde yakalandı: Ooo selamünaleyküm iyi yer bulmuşsun kendine
OYNAT 00:25
Kayseri'de 15 yıl hapisle aranan hükümlü bazanın içinde yakalandı: Ooo selamünaleyküm iyi yer bulmuşsun kendine
Kayseri'de dört farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs, saklandığı evde bazanın içerisinde yakalandı. Polis ekiplerinin zanlıyı bulduğu andaki, 'Ooo selamünaleyküm nasılsın? İyi yer bulmuşsun kendine.' tepkileri izleyenleri gülümsetti.

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