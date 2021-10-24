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Kayseri'de arazi kavgasında 3 kardeş öldü

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde akrabalar arasında arazi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 3 kardeş hayatını kaybederken, 2’si ağır 4 kişi de yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Kayseride arazi kavgasında 3 kardeş öldü - Kayseri son dakika haberleri
Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Tomarza ilçesine bağlı İmamkulu Mahallesi’nde iddiaya göre aralarında arazi yüzünden husumet bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı. E.G., yanında bulunan silahla dayısının oğulları Selim G., Bayram G., Efendi G. ve anneleri Elif G.’ye kurşun yağdırdı. Olayın ardından çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

DHA

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Selim G. ve Bayram G.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ambulansla hastaneye sevk edilen Efendi G. de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Elif G. ile birlikte yaralanan 4 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, hayatını kaybeden kardeşlerin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayın şüphelisi E.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray Valisi Aydoğdu arazi anlaşmazlığı nedeniyle 20 yıldır husumetli 2 kardeşi barıştırdı
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Aydoğdu ve beraberindekiler, merkeze bağlı İncesu köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 20 yıldır husumetli Fehmi (66) ve Kazım Yıldız (56) kardeşleri ziyaret etti.
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Fehmi ve Kazım Yıldız'ın iddialarını dinleyen Aydoğdu, çözüm üreterek kardeşlerin barışmasını sağladı.
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Aydoğdu, kardeşlerin birbirine sarılmasının ardından gözyaşlarını tutamadı.
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Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, her iki aile mensuplarının, kendileri ve çocuklarının huzuru için barışmalarının son derece önemli olduğunu söyledi.
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Kendisini kırmayarak 20 yıl süren küslüğü bitiren Yıldız kardeşlere teşekkür eden Aydoğdu, şunları kaydetti:
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\"Her iki kardeşin çocukları, tartışma ve yaşanan kavgalardan dolayı tedirgindi. İki kardeşin barışmasına vesile olduğumuz için çok mutlu olduk. Kardeşlere ve ailelerine mutluluklar diliyorum. Barış yemeğimizi yedik. Önceden olan tüm olayların üzerine çizgi çektiler. İnşallah bir daha olumsuz bir şey duymayız. Bu kadar uzun sürede, bir facia, yıkım ve trajedi yaşanmamasının tek sebebi, ikinci ve üçüncü kuşak gençlerin okumuş ve eğitimli olması. Sağlanan barış ile aileler huzur içinde yaşayacak.\"
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Aydoğdu, Yıldız kardeşlere Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.
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Aksaray Valisi Aydoğdu arazi anlaşmazlığı nedeniyle 20 yıldır husumetli 2 kardeşi barıştırdı
Aksaray'da 2 kardeş arasındaki husumet, Vali Hamza Aydoğdu ile kanaat önderlerinin girişimleriyle sona erdi.


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