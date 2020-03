Kayseri'de at keserken yakalanan 2 kişiye 27 bin 868 lira ceza Kayseri'de 2 kişi at keserken yakalandı: 27 bin 868 lira ceza kesildi Kayseri'de 2 kişi boş arazide at keserken suçüstü yakalandı. Şahıslara, 27 bin 868 lira idari para cezası kesildi.

Haber Merkezi 24 Mart 2020, 11:45 Son Güncelleme: 24 Mart 2020, 11:54 DHA