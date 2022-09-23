Gündem Kayseride fabrika yangını 2 saatte kontrol altına alındı
KAYSERİ

Kayseri’de fabrika yangını 2 saatte kontrol altına alındı

Kayseri’de, tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 24. Cadde üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında, sebebi henüz tespit edilemeyen yangın çıktı. Yangının kısa süre içerisinde büyümesi üzerine, fabrika alevler içerisinde kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Haber Merkezi İHA
Kayseri’de fabrika yangını 2 saatte kontrol altına alındı
Kayseri

Kayseri’de, tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 24. Cadde üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında, sebebi henüz tespit edilemeyen yangın çıktı. Yangının kısa süre içerisinde büyümesi üzerine, fabrika alevler içerisinde kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrikanın etrafında güvenlik önlemi alırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri OSB itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 2 saatte kontrol altına alındı. Geniş çapta maddi hasarın meydana geldiği fabrika yangının da, ölen ve yaralanan da olmadı.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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