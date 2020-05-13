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Gündem Kayseride feci kaza; kamyon TIRa çarptı Yolcunun kolu koptu
KAYSERİ

Kayseri’de feci kaza; kamyon TIR'a çarptı: Yolcunun kolu koptu

Kayseri’de kamyonun TIR'a çarpması sonucun meydana gelen meydana gelen trafik kazasında, kullanılmaz hale gelen kamyonda bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin kolunun koptuğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Sivas karayolu Yeşilyurt Mahallesi mevki’inde meydana gelen kazada D.D.’nin (36) kullandığı 38 YV 972 plakalı Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi plakalı kamyon, 38 ABE 507 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kamyon içerisinde sıkışan sürücü D.D. ile yanında bulunan A.A. (40) ekiplerin çalışması sonrasında kurtarılarak ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

A.A.’nın kolunun koptuğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin, kaza yerindeki incelemelerinin ardından araçlar bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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