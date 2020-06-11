Kayseri'de feci olay: Evden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı

Dünya

Trump'tan İran'a teşekkür

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD ile daha fazla tutuklu takasının mümkün olduğunu açıkladı. İran devlet televizyonuna konuşan Musevi, İran ile ABD arasındaki muhtemel tutuklu takasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Trump ise Twitter'dan yaptığı açıklamada İran'a teşekkür etti.