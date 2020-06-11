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Kayseri haberleri: Evden kötü koku gelince öldüğü anlaşıldı

Kayseri'de feci olay: Evden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı

Kayseri’de bir süredir kendisinden haber alınamayan 76 yaşındaki şahıs, kötü kokuların gelmesi üzerine girilen evinde ölü olarak bulundu.

Haber Merkezi İHA
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, İsmail K.’nın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, İsmail K.’nın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.

Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Yeşillik Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda İsmail K.’dan (76) haber alınamadı. Bu sabah evinden kötü kokular geldiğini hisseden komşular, durumu polis ekiplerine haber verdi. Ekipler, itfaiyenin camı açarak girdiği evde, İsmail K.’nın hareketsiz şekilde yatan bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, İsmail K.’nın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.

Evden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı
GÜNDEM
Evden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı


İsmail K.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı
GÜNDEM
Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

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