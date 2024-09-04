Kayseri'de fosiller için araştırma yapıldı: Kızılırmak kenarında izlere rastlandı

Kayseri'ye gelen bilim insanları tarafından yüzey çalışması yapıldığını aktaran ÇEKÜL Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, çalışmanın verimli geçtiğini söyledi. Prof. Dr. Özsoy; "Daha önce arazi çalışması yaparken şöyle söylemiştik; 'Bu işin uzmanlarına danışıp Kayseri'de ağaç fosili varlığının tespiti ve çeşitliliğinin araştırılması noktasında bir adım atacağız' demiştik. Bu noktada gelişmeler oldu ve İstanbul Orman Fakültesi'nden Ağaç Fosili Uzmanı Prof. Dr. Ünal Ak kemik, Biyolog Prof. Dr. Ali Demirsoy, Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Kültepe Koramaz Derneği Başkanı Halit Erkiletlioğlu, Abdülkadir Dağlı, ben ve Faris Kılıç'ın katıldığı bir yüzey çalışması yapıldı.













Kayseri'de daha önce şüpheli olan veya konuşulan bazı lokasyonlara gidildi ve yerinde görüldü. Burada çıkan buluntular ve kesitler kişinin uzmanları tarafından değerlendirildi ve çeşitlendirilmesi yapıldı. Şöyle bir önemli özelliği var; Kayseri'de fosil varlığının olup olmadığına dönük bir aydınlatma sonucu çıktı. İkincisi; çıkan fosil buluntularının çeşitleri hakkında bilgi sahibi olundu. Şöyle bir amacımız vardı; Kayseri'de kurulacak olan Paleontoloji ve Doğa Tarihi Müzesi'nin bir seksiyonunun ağaç ve ağaç fosilleriyle ilgili olması kaçınılmaz. Hem buraya malzeme olması, hem bilgi aktarımı açısından Kayseri'de bu işin önemli olduğunu görmüştük. Çok verimli bir çalışma gerçekleşti" ifadelerini kullandı.









Yapılan araştırmalarda fosilleşmiş yaprak izlerine rastladıklarını aktaran İstanbul Orman Fakültesi Ağaç Fosili Uzmanı Prof. Dr. Ünal Ak kemik; "Benim çalışma alanlarım; fosiller, taşlaşmış ağaçlar ve bir diğeri de özellikle tarihi yapılarda bulunan ahşapların tanımlanması ve kullanım dönemlerinin saptanması. Bu alanlarla ilgili birkaç gündür çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında özellikle Kızılırmak kenarında bazı fosilleşmiş yaprak izlerine rastladık. Bunları gerekli yerlere ilettik, zamanla üzerinde çalışılması gerekiyor" diye konuştu. Kayseri'nin hem tarihi hem de medeniyet anlamında zengin bir şehir olduğunu da sözlerine ekleyen Ak kemik sözlerini şöyle sürdürdü;



