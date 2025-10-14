Yeni Şafak
Kayseri'de güvenlik görevlisinin dikkati tramvayın yolcuya çarpmasını önledi

13:3814/10/2025, Salı
AA
Tramvayın istasyona yaklaştığı esnada kulaklık takılı kadın yolcu karşı perona geçmek isterken son anda fark edildi.

Kayseri'de tramvayın durağa yaklaştığı sırada karşı perona geçmeye çalışan kadın yolcu, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde kazadan son anda kurtuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin sosyal medya platformundan paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, Cumhuriyet Meydanı İstasyonu'nda sarı çizgi kontrolü yapan güvenlik görevlisinin, tramvayın istasyona yaklaştığı esnada kulaklık takılı kadın yolcunun karşı perona geçmek istediğini fark ettiği görülüyor.


Durak ve tramvayın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, güvenlik görevlisinin kolundan tuttuğu yolcuyu geri çekerek tramvayın çarpmasını engellediği yer alıyor.


Kayıtta, kurtarılan kadının güvenlik görevlisine elini sıkarak teşekkür etmesi de yer alıyor.




OLASI BİR KAZA SON ANDA ENGELLENDİ

Güvenlik görevlisi personele dikkatli davranışından ötürü teşekkür edilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:


"Bir anlık dalgınlık büyük bir üzüntüye dönüşebilirdi. Bugün sabah saatlerinde raylı sistem hattımızda, kulaklığı takılı olduğu için çevresini fark edemeyen bir yolcumuz, karşıya geçmek isterken güvenlik personelimizin dikkati sayesinde olası bir kazadan son anda kurtuldu. Bu olay hepimiz için önemli bir hatırlatma. Güvenlik görevlisi arkadaşımıza dikkatli davranışı için teşekkür ediyoruz. Ancak asıl dikkat etmemiz gereken konu, tüm yolcularımızın raylı sistem hatlarında daha dikkatli olmasıdır."

