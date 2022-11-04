Kayseri'de işçi servisi sinyalizasyon direğine çarptı: İkisi ağır dokuz yaralı

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 550 bin 741 lira ceza kesildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde denizi kirleten limanda demirli gemiye 3 milyon 550 bin 741 lira ceza kesildi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının deniz uçağı ile İzmit Körfezi'nin üzerinde yaptığı denetimde Dilovası'nda bir limanda demirli geminin denizi kirlettiği tespit edildi.



Uçaktan, geminin denize kirli sularını boşalttığı anlar görüntülenerek, ekiplere haber verildi. Limana gelen ekipler, numuneler aldı. Kirliliğin yayılmasını önlemek için bariyerlerle önlem alınarak, temizlik çalışması başlatıldı. Gemiye, 3 milyon 550 bin 741 lira ceza kesildi.

