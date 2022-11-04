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KAYSERİ

Kayseri'de işçi servisi sinyalizasyon direğine çarptı: İkisi ağır dokuz yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde işçi servisinin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 2’si ağır 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi İHA
Kayseride işçi servisi sinyalizasyon direğine çarptı: İkisi ağır dokuz yaralı
Ambulanslar ile hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İnecik Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, B.E.H. yönetimindeki 38 P 0491 plakalı işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarptı.

Kazada, şoför ile birlikte M.K., H.Ö., A.Ö., H.Y., N.T.S., M.H., S.T. ve İ.O. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılarda itfaiyenin yardımı ile servisten çıkarıldı.

Ambulanslar ile hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Geniş çapta maddi hasarın meydana geldiği servis de çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi: Aynı yemeği yiyen 148 öğrenci hastanelik oldu
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Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesinde taşımalı eğitimle öğrenim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine aynı yemek firmasından getirilen öğle yemeğinde patatesli tavuk, makarna ve salata yemelerinin ardından karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle 148 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
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Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınırken, yedikleri yemeklerden numune alınarak Bolu’ya gönderildi.
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Hastanede tedavi gören 16 öğrencinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken soruşturmanın devam edeceği belirtildi.
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İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, hastanede personeline teşekkür ederek, “Hemşireler, sağlık görevlileri, doktorlar, bütün bu sağlık ekibimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu akşam bizler için, çocuklarımız için çok vefakârca ilgilendiler, kendi öz çocukları gibi baktılar sağ olsunlar.”
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Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi: Aynı yemeği yiyen 148 öğrenci hastanelik oldu
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde taşımalı eğitimle öğrenim gören ilkokul ve ortaokul olmak üzere 148 öğrenci karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti üzerine hastaneye başvurdu. 9 ila 13 yaş arasındaki 16 öğrenci tedbir amaçlı tedavi altına alındı.

İzmir 4,9 büyüklüğünde deprem: Cami minaresi yıkıldı iki kişi yaralandı
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İzmir’de merkez üssü Buca ilçesinde 03.29 saatinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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. İzmirlilere 30 Ekim 2020 depremini hatırlatan depremde, Konak ilçesinde bulunan tarihi Selahattinoğlu Cami’nin minaresi büyük bir gürültüyle yıkıldı.
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İzmirli vatandaşlar sokağa dökülürken, 2 vatandaşın ise panikle balkondan atladığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da deprem haberinin ardından İzmir’e geldi.
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır. bilgisini verdi.
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itfaiye ekiplerinin devriyede olduğunu kaydederek, Konakta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok. ifadelerini kullandı.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmirin Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 04.30a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu.
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AFADın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmirde meydana gelen deprem sonrası can kaybı bilgisinin ulaşmadığı belirtilerek, iki vatandaşın panikle yüksekten atlama sonucu yaralandığı ve bir cami minaresinde de hasar meydana geldiği bildirildi.
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Açıklamada, saat 03.29da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası 04.30a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini bilgisi verilerek, vatandaşların paniğe kapılmamaları çağrısında bulunuldu.
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İzmir 4,9 büyüklüğünde deprem: Cami minaresi yıkıldı iki kişi yaralandı
İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi. Konak ilçesinde ise bir caminin minaresi yıkıldı. Depremde iki kişi yaralandı.


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