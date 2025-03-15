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Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 2 çocuğu can verdi

Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 2 çocuğu can verdi

14:5915/03/2025, Cumartesi
AA
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Kayseri
Kayseri

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenen yabancı uyruklu bir anne ve iki çocuğu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Akça Sokak'ta bulunan 3 katlı evin bodrum katına gelen babaanne, burada yaşayan Suriye uyruklu anne Meysa (25) ile çocukları Mustafa (4) ve Daha Ahmad'ın (3) yerde hareketsiz yattığını görünce yardım istedi.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ile 2 oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.


Yoğun duman olan eve itfaiye ekipleri de sevk edildi.



Karbonmonoksit ihtimali üzerinde duruluyor


Anne ile 2 çocuğunun, evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendiriliyor.


Öte yandan baba Abdullah Ahmad'ın sabah işe gittiği öğrenildi.




#kayseri
#Melikgazi
#karbonmonoksit

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