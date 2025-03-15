Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 2 çocuğu can verdi

Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Akça Sokak'ta bulunan 3 katlı evin bodrum katına gelen babaanne, burada yaşayan Suriye uyruklu anne Meysa (25) ile çocukları Mustafa (4) ve Daha Ahmad'ın (3) yerde hareketsiz yattığını görünce yardım istedi.