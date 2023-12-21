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Kayseri'de korkutan yangın: bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İlçeye bağlı Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'ndaki 11 katlı bir apartmanın 2'inci katındaki evde henüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi.

09:24 - 21/12/2023 Perşembe
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Kayseri'de korkutan yangın
Kayseri'de korkutan yangın

İlçeye bağlı Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'ndaki 11 katlı bir apartmanın 2'inci katındaki evde henüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi.

İlçeye bağlı Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'ndaki 11 katlı bir apartmanın 2'inci katındaki evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı

Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, apartmanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çıkan yangın ekipler tarafından söndürülürken dumandan etkilenen dört kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Soruşturulma başlatıldı.




#Kayresi
#Yangın
#İtfaiye
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