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KAYSERİ

Kayseri'de panik anları: Pencereden tüfekle rastgele ateş açtı bir kişiyi yaraladı

Kayseri'de Haluk T.'nın evinin penceresinden tüfekle rastgele çevreye ateş açması sonucu yoldan geçen kadın yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Kayseride panik anları: Pencereden tüfekle rastgele ateş açtı bir kişiyi yaraladı
Haluk T., evinin penceresinden çevreye tüfekle rastgele ateş açtı.

Kayseri'deki olay, öğle saatlerinde Melikgazi İlçesi Hisarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa süre önce yurt dışından geldiği ve akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen Haluk T., evinin penceresinden çevreye tüfekle rastgele ateş açmaya başladı.

AA

Yoldan geçen kadın yaralandı

Çevrede panik yaşanırken, yoldan geçen bir kadın, saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı kadın, çevredekiler tarafından özel araçla hastaneye kaldırıldı.

AA

Bu sırada haber verilmesiyle polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Gelen polis ekipleri, Haluk T.'yı ikna etmeye çalıştı.

Ancak elinde iki tüfek ve bir tabanca bulunan Haluk T., çevresine tehditler savurmaya devam etti. Bunun üzerine özel harekat ekipleri bölgeye sevk edildi.

AA

Ekipler, evin çevresinde önlem aldı. Daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden psikolog desteği de istendi. Polis ve görevli psikoloğun çalışmasına rağmen Haluk T., teslim olmadı. Haluk T.'yi ikna çalışmaları sürüyor.

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